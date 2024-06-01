Власти ЕС призвали не допускать двойных стандартов в отношении МУС

Международное сообщество не должно допускать двойных стандартов в отношении решений Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Боррель выступил в Сингапуре, на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Он заявил, что Россия якобы нарушает нормы международного права, осуществляя СВО на Украине, но добавил, что «это не единственное место в мире, где нарушается международное право».

«Если мы приветствуем действия и акты Международного уголовного суда против Путина, мы должны быть в состоянии делать то же самое, когда этот же суд предпринимает действия против других акторов на Ближнем Востоке», — заявил Боррель.

По его словам, власти ЕС должны быть последовательны в своих принципах и не практиковать двойные стандарты. Именно при обсуждении действий МУС в Газе складывается «очевидная ситуация», когда «мы вынуждены избегать двойных стандартов».

20 мая прокурор МУС Карим Хан заявил, что добивается ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина. Хан обвинил израильского лидера в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В конгрессе США заявили, что действия прокурора МУС неправомерны и пообещали добиваться санкций против него. https://news.rambler.ru/world/52811024-dzhonson-kongress-gotov-na-lyubye-mery-protiv-mus-v-tom-chisle-sanktsii/

Ранее, когда МУС заявил об «аресте» президента РФ Владимира Путина, политики США заявили, что одобряют действия прокурора Хана.

В итоге американцев обвинили в лицемерии, поскольку они используют МУС в своих интересах.