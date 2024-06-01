Улыбка Байдена в ответ на вопрос об аресте Трампа вызвала скандал в Штатах

В пятницу после окончания пресс-конференции в Белом доме одна из журналисток попросила Байдена прокомментировать обвинения Трампа и то, что экс-президент США назвал обвинения в свой адрес политическим заказом действующей администрации страны.

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Но Байден в ответ лишь странно улыбнулся и молча покинул зал.

Член Палаты представителей конгресса от Техаса Уэсли Хант посетовал в соцсети X (бывший Twitter, запрещенный в России) на то, что президент США уже не скрывает своей причастности к уголовному делу Трампа.

А Республиканская фракция палаты представителей вообще предложила расценить улыбку Байдена, как символ вмешательства администрации в грядущие президентские выборы.

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И уж совсем неприлично высказался в соцсети по этому поводу старший советник Трампа Джейсон Миллер, заявивший: "Куда этот старый дурак свалил???", не ответив на вопрос.

Накануне 12 присяжных в суде Нью-Йорка вынесли обвинительный вердикт по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Но политик вправе обжаловать это решение, и оно не лишает его права участвовать в выборах президента.