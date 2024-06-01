Две ТЭС получили повреждения на Украине

Ночью 1 июня на Украине были повреждены две тепловые электростанции. Об этом в субботу сообщил энергохолдинг ДТЭК.

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— И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики, — следует из сообщения.

По данным организации, серьезно повреждено оборудование объектов, передает РИА Новости.

Удары по энергетическим объектам зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях Украины. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

На Украине не осталось ни одной теплоэлектростанции, которая бы не была повреждена или уничтожена, сообщил член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко.

В «Укрэнерго» также рассказали о введении почасовых отключений света на всей территории страны начиная с 20 мая. При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры не будет ограничено.

Герман Галущенко ранее заявил, что в ходе последних ударов по энергетической системе Украины было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить после прошлых атак со стороны Вооруженных сил Российской Федерации.