Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерсен была вынуждена покинуть Германию из-за своего участия в качестве наблюдателя на выборах президента РФ. По данным ТАСС, сейчас политик находится в России.

«Подключили ювенальную юстицию с тем, чтобы изъять троих несовершеннолетних детей из семьи, началась травля в СМИ. В результате вынудили ее вместе с детьми покинуть Германию и обосноваться в России», — рассказал агентству член Совета при президенте РФ по развитию образования, общества и организаций «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

Петерсен также исключили из парламентской группы «Альтернативы для Германии». А Гамбургское отделение партии «Альтернатива для Германии» возбудило дело об исключении Петерсен из партии.

Немецкий политик присутствовала в России в качестве наблюдателя за выборами президента. Она назвала процедуру демократической и свободной, что вызвало возмущение у ее коллеги в ФРГ. По словам депутатов парламента, Петерсен не сообщала однопартийцам о своей поездке в РФ.