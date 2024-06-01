Штаб Трампа за сутки после обвинительного приговора собрал 53 миллиона долларов

Экс-главе США Дональду Трампу за сутки после вынесения обвинительного приговора пересилили около 53 миллионов долларов, рассказали в его штабе. При этом за последние шесть месяцев 2023 года команде политика удалось собрать почти 58 миллионов долларов, пишет The New York Times.

Так, всего за несколько первых часов после вынесения приговора Трамп собрал $35 млн, позже сумма увеличилась до $52,8 млн.

Также в издании указывается, что почти 30 процентов донором за последние сутки — это новые источники, которые раньше финансово не поддерживали кампанию.

Напомним, ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля. Сам политик назвал процесс фальсификацией.

После этого издание Politico написало, что обвинительный приговор Трампу может привести к мобилизации республиканцев, что повлияет на исход президентских выборов 5 ноября.