Боррель высказался о возможных поставках оружия из Китая в Россию

Европейский союз не располагает доказательствами поставок оружия из Китая в Россию, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Он напомнил, что Пекин обещал не делиться с Москвой вооружениями, передает ТАСС.

Китай обязался не поставлять оружие [России], и у нас нет доказательств того, что это [поставки оружия России] происходит, — подчеркнул Боррель.

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Вместе с этим Боррель подчеркнул, что нет четкой границы между тем, что является оружием, поскольку некоторые вещи могут иметь двойное назначение. Глава европейской дипломатии отметил, что в российской военной технике используются детали, произведенные в западных странах, например, в США или Великобритании. Проблема не только в Китае, пояснил Боррель.