Россия и Франция продолжают сотрудничать друг с другом в вопросах борьбы с мировым терроризмом, несмотря на политические разногласия. Примером такой коллаборации служит взаимодействие друг с другом при расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом рассказал министр ВС Франции Себастьен Лекорню.

«Францию критиковали за то, что она поддерживала контакт с Москвой и российскими властями из-за теракта в „Крокусе“. Но у французских разведывательных служб были некоторые элементы [информации], которые могли бы стать частью доказательств [в ходе расследования] и позволили бы узнать правду об атаках [на Крокус Сити Холл]». <...> Это один очень практический пример партнерства, которое мы можем иметь в условиях борьбы с терроризмом», — рассказал Себастьен Лекорню, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Он подчеркнул, что Франция согласилась передать информацию, которая могла бы помочь России в расследовании недавнего теракта.

Во Франции напомнили об особой ответственности ядерных держав

В апреле Лекорню также провел переговоры с на тот момент министром обороны РФ Сергеем Шойгу по аналогичному поводу, причем по инциативе самого Парижа. При этом позже в Кремле уточнили, что ничего не знают по этому поводу. Французский лидер Эммануэль Макрон настаивал на том, что Запад и Украина не причастны к совершению теракта. Спустя время постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Украина причастна к совершению теракта, а действия Запада остаются под вопросом.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в помещение концертного зала и открыли огонь по людям. Также они подожгли здание. В ходе трагедии погибли 145 человек, более 500 оказались ранены. Исполнители были задержаны по горячим следам, ими оказались граждане Таджикистана. Фигурантам дела продлили арест, сообщает РАПСИ. В конце мая также было возбуждено уголовное о небезопасных услугах, передает RT.