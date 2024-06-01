Лукашенко дал совет Пашиняну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения премьера Армении Никола Пашиняна и дал совет главе армянского кабмина следовать народной дипломатии. Текст поздравления опубликован на сайте пресс-службы президента Белорусии.

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«Примите поздравления по случаю Вашего дня рождения… Вы опытный политик и не раз в многолетней карьере убеждались, что самый точный компас в международных отношениях — народная дипломатия», — отметил Лукашенко в поздравлении.

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Белорусский президент выразил уверенность в том, что имеющиеся наработки сотрудничества в сфере торговли и экономики при содействии на высшем уровне откроют для Белоруссии и Армении дополнительные возможности для укрепления связей двух государств.

До этого исполняющий обязанности вице-премьера РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия и Армения демонстрируют высокий уровень экономического сотрудничества.