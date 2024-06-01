США «предали» Киев, уже через 50 лет от Украины может ничего не остаться, считает американский журналист Такер Карлсон. Об этом он заявил в ходе беседы с сыном экс-президента США Дональдом Трампом-младшим.

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«Они уже распродают земли на Украине иностранным инвесторам, они заполнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет», — приводит слова Карлсона ТАСС.

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В свою очередь, Трамп-младший указал, что США не объясняют значение «победы на Украине». Сын экс-президента задался вопросом, идет ли речь о гибели украинцев и русских «до тех пор, пока они все будут уничтожены».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад проиграл «войну на истощение» против России, и Украина может либо капитулировать на условиях Москвы, либо прекратить свое существование.