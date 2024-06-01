Во Франции напомнили об особой ответственности ядерных держав

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню напомнил об особой ответственности ядерных держав за нераспространение ядерного оружия. Трансляцию его выступления на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре вел Международный институт стратегических исследований на YouTube.

«Наши американские и британские друзья знают это, наши российские и китайские друзья также знают это», — высказался Лекорню, отметив, что говорит это, как представитель ядерной страны.

Глава МО Франции назвал пример партнерства с Россией

Ранее глава Минобороны Франции рассказал, что Париж передал Москве информацию разведки, чтобы помочь с расследованием теракта в «Крокус Сити Холле». Он назвал это хорошим примером партнерства в вопросе борьбы с терроризмом, хотя между РФ и Францией существуют значительные разногласия.