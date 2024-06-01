Нетаньяху пригласили выступить перед обеими палатами Конгресса США

Лидеры американского Конгресса пригласили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить на совместном заседании обеих палат законодательного органа США. Об этом говорится в письме, опубликованном пресс-службой спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана).

"Мы присоединяемся к Государству Израиль в вашей борьбе с терроризмом, особенно в свете того, что [радикальное палестинское движение] ХАМАС продолжает удерживать в плену американских и израильских граждан, а его лидеры ставят под угрозу региональную стабильность, - отмечается в документе. - По этой причине от имени двухпартийного руководства Палаты представителей и Сената США мы хотели бы пригласить вас выступить на совместном заседании [обеих палат] Конгресса".

Как отмечает источник газеты The Hill, выступление, как ожидается, состоится "в ближайшие восемь недель или вскоре после августовских каникул" Конгресса.

Ранее Нетаньяху выступал перед американскими законодателями в 1996, 2011 и 2015 годах. По мнению издания, ряд законодателей, поддерживающих Палестину, может бойкотировать премьера.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.