Остин сделал признание после диалога с коллегой из КНР

Глава Пентагона Ллойд Остин признался, что не испытывает радости от разговоров со своим коллегой из КНР Дун Цзюнем, сообщает РИА Новости.

Это произошло после переговоров руководителей оборонных ведомств США и Китая.

«Каждое обсуждение не будет радостным обсуждением, но важно, что мы продолжаем разговор друг с другом», — сказал Остин.

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Министр обороны добавил, что двум странам нужно продолжать совместную работу над снижением рисков «просчетов и недоразумений».

«Война или сражение с Китаем, на мой взгляд, не являются ни надвигающимися, ни неизбежными», — указал министр обороны.

Остин провел переговоры с Дун Цзюнем на полях форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Встреча длилась 75 минут, в течение которых стороны обсудили последние учения китайских войск в Тайваньском проливе, ситуацию вокруг Украины, недавние «провокации» со стороны Северной Кореи.

Глава Минобороны США также донес до своего коллеги «обеспокоенность» американских властей относительно якобы имеющей место поддержки Пекином оборонного сектора России. По его словам, если поддержка будет продолжаться, США и их союзники «будут вынуждены принять дальнейшие меры».