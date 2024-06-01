Пропалестинские демонстранты устроили протест в Бруклинском музее Нью-Йорка

Бруклинский музей в Нью-Йорке в пятницу был вынужден закрыться на час раньше положенного времени из-за того, что в его здание ворвались активисты, выступающие против военных действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщила газета New York Post.

По ее данным, всего к музею пришли около тысячи протестующих, скольким именно удалось пройти в здание, не уточняется. Манифестанты испортили выставленные в музее произведения искусства, забрались на крышу здания и вывесили плакат с пропалестинским лозунгом.

Происходили столкновения протестующих с охранниками музея. Прибывшие на место протеста полицейские задержали некоторых активистов. Количество задержаний пока не называется.