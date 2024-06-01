В Сети резко отреагировали на заявление Макрона об Украине
Заявление лидера Франции Эммануэля Макрона об ударах Вооруженных сил Украины по территории России вызвало негодование среди читателей издания Figaro, сообщает РИА Новости.
Jeanne D возмутился, что мнения французов никто не спросил. Он считает, что психическое здоровье Макрона вызывает вопросы.
«Наш «гений» больше не может заручиться поддержкой французов, так что идея войнушки, в которой он играл бы в спасателя «государственных ценностей», должно быть, искушает его…» — написал rongeur joyeux.
Макрон призвал разрешить ВСУ наносить удары по РФ
Читатель Nointerest написал, что к таким решениям приходят, когда испытывают большие трудности в достижении успехов.
«Это такая форма мести тем, кто указал на фактический провал [Запада]», — указал он.
BONSAI DU 40 выразил сомнение, что рейтинг президента за счет этого поднимется.
«Большинству французов угрожает ядерная война, но ему все равно, он презирает народ. У него закончились идеи. <...> Ему не завоевать благосклонность большинства, играя в солдатика. Он больше никого не впечатляет. Кроме нескольких своих фаворитов», — отметил пользователь интернета.«Этот президентишка — катастрофа для Франции. Все, к чему он прикасается, обращается кризисом, а в данном случае – в свинец. Надо бы его метлой вымести отсюда и начать с выборов в Европарламент», — написал Un peu de pragmatisme ne fait pas de mal.
30 мая Макрон одобрил удары Киева по целям на территории России с применением западного оружия. Он считает, что Украина имеет полное право атаковать военные объекты ВС России с помощью любого доступного оружия.