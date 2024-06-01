США заявили, что могут ввести санкции против фирм КНР из-за России

Американская администрация может принять санкции против компаний и финансовых учреждений Китая из-за приписываемой Пекину поддержки оборонно-промышленного комплекса России, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы Госдепа США Курта Кэмпбелла.

«Я думаю, что в первую очередь мы сосредоточены на китайских компаниях, которые систематически оказывают поддержку России», — сказал он.

Так дипломат ответил на вопрос, могут ли попасть в черный список китайское руководство и банки.

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«Будут предприняты шаги, не только Соединенными Штатами, но и другими странами, сигнализирующие о нашем глубоком недовольстве», приписываемой КНР поддержкой РФ.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что американские власти «распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России». По словам дипломата, Пекин «никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта» на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между Пекином и Москвой «не направлено против какой-либо третьей стороны».