Экс-аналитик ЦРУ оценил решение Байдена по Украине

Решение американского лидера Джо Байдена разрешить Украине использовать оружие США для нанесения ударов вглубь территории России постепенно втягивает Вашингтон в войну, которой можно было бы избежать, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-аналитика ЦРУ Филипа Джиральди.

По его словам, единственным правдоподобным оправданием было «ослабление России».

«Это Апокалипсис сегодня? Возможно», — заявил эксперт.

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Так он прокомментировал решение президента США.