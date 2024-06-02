На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске

На Украине сообщили о взрывах в городе Днепропетровск. Об этом проинформировало издание «Общественное».

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«В Днепре (украинское название Днепропетровска. — «Газета.Ru») слышны звуки взрывов», — следует из сообщения.

Также сообщается, что в Николаевской и Одесской областях звучит воздушная тревога. При этом в Харьковской области сигнал пока не отменялся.

До этого сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Чуть ранее сирена прозвучала в Харьковской области.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате ракетных ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.