СМИ: Салливан и Блинкен убедили Байдена снять запрет на удары ВСУ по России

Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Госдепа США Энтони Блинкен убедили президента Джо Байдена в необходимости снять запрет на удары Вооруженных сил Украины вглубь территории России с использованием оружия, поставляемого Вашингтоном, сообщает Politico со ссылкой на источники.

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По данным издания, Салливан утверждал, что Киев должен иметь возможность использовать оружие США для отражения российских атак на Харьков специально для противоогневых целей. Его встреча с Байденом состоялась 15 мая. Ей предшествовал визит делегации украинских депутатов в Вашингтон, в ходе которого они настаивали на уязвимости позиций украинской армии и требовали соответствующего разрешения со стороны американских властей.

Президент согласился и поручил Салливану и Министерству обороны приступить к изучению данного вопроса. Пока в американской администрации проходили обсуждения, в Киев приехал госсекретарь США Энтони Блинкен. По итогам его визита 17 мая дипломат встретился с Байденом и заявил, что Россия воспользовалась президентским запретом. Глава Госдепа убедил президента, что это правильный шаг.

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Решение американского лидера было продиктовано опасением потери Киевом Харькова с большой возможностью потерять другие важные территории на востоке Украины. Кроме того, после начала продвижения российских сил на харьковском направлении глава Пентагона Ллойд Остин начал обсуждать со своими помощниками «военную пользу» снятия запрета на атаки по российским объектам.

13 мая Салливан, Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун провели видео-звонок с Владимиром Зеленским, который «официально потребовал от Белого дома снять ограничения» и ускорить поставку средств противотанковой и противовоздушной обороны. После этого Салливан, Остин и Браун согласились дать Байдену официальную рекомендацию о снятии ограничений со стороны Вашингтона.

31 мая Зеленский заявил, что Украина получила от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России. Он назвал это «шагом вперед», но не привел подробности.