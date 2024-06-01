Американский лидер Джо Байден своим решением о возможности нанесения ударов оружием США по территории России еще сильнее втянул свою страну в конфликт вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

© ZUMA/ТАСС

Издание пишет, что данная инициатива говорит о том, насколько далеко президент США отошел от своих первых попыток не вмешиваться в ситуацию и не обострять ее. Для человека, который вступил в должность президента, стремясь стабилизировать отношения с Москвой, а затем поручил своим сотрудникам избежать третьей мировой войны, это большой риск, говорится в статье.

В Британии рассказали о работающей на пользу России стратегии Зеленского

После давления со стороны помощников главы государства, а также однопартийцев и иностранных лидеров Байден постепенно пересек все красные линии, прочерченные им же, в отношении участия США в конфликте вокруг Украины. Это говорит о том, как часто Байден меняет свое мнение о некогда запретных идеях, предлагаемых украинскими политиками, после того, как меняется обстановка на поле боя.

Вашингтону все труднее отстаивать свой тезис, согласно которому США просто помогают Украине защитить себя, а не развязывают теневую опосредованную войну.

Как заявила бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл, «все завесы срываются, обнажая то, где мы находились в течение очень долгого времени».

В статье отмечается, что решение Байдена, скорее всего, приведет к тому, что на него начнут давить, чтобы он пошел дальше и позволил Киеву наносить удары по всей территории РФ.