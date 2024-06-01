В Литве заявили о варианте решения конфликта на Украине мирным путем

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Венгрия может оказать влияние на Россию для завершения конфликта на Украине мирным путем. Свою точку зрения он высказал в интервью телеканалу ZDF.

"Вы знаете, каково мое предложение венграм? У них все еще есть открытые каналы связи с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Они должны воспользоваться возможностями и донести послание мира. Но для россиян", - заявил Ландсбергис.

Отвечая на вопрос о размещении войск НАТО на Украине, глава МИД Литвы отметил, что "в этом вопросе Литва на стороне Франции: ничего нельзя снимать с повестки дня".

"Потому что нам еще далеко до победы", - констатировал он.

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Комментируя возможную отправку войск НАТО на Украину, глава внешнеполитического ведомства Литвы заметил, что "это будет означать, что 32 страны договорились о совместном развертывании на Украине".

"Я не думаю, что это произойдет" - указал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, поскольку все больше втягивается в вооруженный конфликт на Украине. По его мнению, эскалация конфликта происходит потому, что Украина и Запад по-прежнему хотят одержать в нем победу. Венгерский премьер заверил, что его правительство намерено сделать все для того, чтобы не допустить втягивания Венгрии в вооруженный конфликт на Украине.