Антироссийские санкции укрепили связи РФ и КНР и ослабили доминирование Запада. Такое мнение в своей колонке для издания Valeurs Actuelles высказал французский публицист и политолог Александр дель Валь.

Он считает, что главным результатом «экономической войны Запада против России» стало укрепление партнерства РФ с Китаем и увеличение разрыва между Западом и остальным миром.

«Новое сближение экономических и политических интересов незападных стран, сосредоточенных на России и Китае, станет серьезным вызовом будущему доминированию Запада в глобальной системе», — добавил дель Валь.

По словам политолога, развивающиеся рынки уже восполнили большую часть российско-западной торговли, на что указывает значительная переориентация мировых рынков. Он отметил, что «тотальная экономическая война» Запада против РФ «лишила ЕС его геоэкономических и стратегических преимуществ, а также авторитета перед всем незападным миром».

В частности, дель Валь подчеркнул, что Европа подорвала свою промышленность, отказавшись от недорогого и более экологичного газа РФ в пользу топлива из Катара и Азербайджана и сланцевого газа из США, за которые приходится платить в пять раз больше. Таким образом ЕС поставил под удар свои промышленные конкурентные преимущества.

Также политолог указал, что после начала СВО Европа ставила себе три основных цели: не дать РФ победить, снизить экономическую способность страны продолжать конфликт и ослабить политическую поддержку президента России Владимира Путина среди населения.

«На третьем году конфликта политика Запада, похоже, потерпела неудачу по всем этим пунктам. Те, кто объявил о поражении российской армии и власти из-за их коррумпированности, недостаточной оснащенности и отсутствия мотивации, недавно признали, что РФ вернула себе инициативу на поле боя и готовится провести масштабное наступление на нескольких фронтах. При этом Киев страдает от серьезной нехватки и людской техники», — отметил дель Валь.

Более того, по его словам, РФ вместе с партнерами, в том числе странами Персидского залива, Индией и Турцией, стали все чаще проводить недолларовые расчеты, ослабляя тем самым американскую монополию. Политолог считает, что в будущем это может привести к постепенному разрушению нынешней глобальной системы регулирования — дедолларизации.