Направленная на защиту «каждого метра» стратегия украинского президента Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского позволяет России успешно истощать войска противника. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

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«На самом деле это работает на пользу России, чтобы медленно истощать эти украинские войска, чтобы играть на ошибках Зелинского и Сырского», — объяснил он.

Меркурис также обратил внимание на то, что ВСУ держат войска в местах, где они не выполняют реальной стратегической роли.

«Я уже неоднократно говорил, что не понимаю, почему украинцы жертвуют таким количеством солдат и техники, защищая позиции, которые невозможно оборонять», — заявил эксперт.

По его словам, российские бойцы поняли это и адаптировали тактику так, чтобы «играть на украинских ошибках».

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Ранее Меркурис сообщил, что ВСУ попали в ловушку одновременно на двух направлениях: в городах Волчанск и Часов Яр. Как утверждает эксперт, украинские солдаты в Волчанске оказались в ловушке, им перерезали пути снабжения.