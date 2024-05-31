Байден призвал Израиль воспользоваться возможностью договориться с ХАМАС

США призывают Израиль воспользоваться имеющейся возможностью прийти к договоренностям с ХАМАС, а не преследовать «неопределенную цель "полной победы"». Об этом рассказал президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в Белом доме, пишет ТАСС.

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«Если вести войну, преследуя неопределенную цель "полной победы", то это приведет только к тому, что Израиль увязнет в Газе», — посетовал он.

Ранее Байден рассказал, что Израиль представил палестинскому радикальному движению ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа.

По словам главы США, предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег от полномасштабной наземной операции в городе Рафах в секторе Газа. Политик призвал оказать дополнительную поддержку жителям Палестины и обеспечить достаточные поставки гуманитарной помощи.