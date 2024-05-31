Байден рассказал о сделке Израиля и ХАМАС

Байден объявил, что Израиль передал ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников.

План прекращения огня состоит из трех этапов: вывод военных Армии Израиля с территории анклава и освобождение заложников и арестованных палестинцев, бессрочное прекращение боевых действий, начало реконструкции сектора Газа, передает РИА Новости.

В палестино-израильских переговорах участвуют Египет, Катар и США. Ранее им удалось согласовать трехэтапный план прекращения огня, каждый из этапов которого рассчитан на 42 дня.

Байден обсудил с президентом Египта и эмиром Катара прекращение огня в секторе Газа

Предполагались похожие требования, связанные с

восстановлением инфраструктры, выводом войск, прекращением огня и обменом заложникам, телами, останками погибших. Шестого мая сообщалось о единогласно принятом решении правительством Израиля продолжить операцию в секторе Газа.