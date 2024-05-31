Маск раскритиковал решение Байдена по Украине

Глава Tesla и Space X Илон Маск считает, что решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь территории России способствует нарастанию эскалации. Его слова приводит «РИА Новости».

Маск напомнил, что в 2022 году Байден заявлял, что США не станут поставлять Украине дальнобойные ракеты из-за «нежелания воевать с РФ», а в 2023 году объявил о начале их поставок Киеву. А в 2024 году американский президент и вовсе разрешил ВСУ наносить удары ими вглубь российской территории.

«Эскалация все продолжает нарастать. Где она закончится?» — прокомментировал это бизнесмен.

Ранее в США заявили, что Байден разрешил Украине использовать поставляемое американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Отмечается, что Вашингтон разрешил ВСУ использовать для ударов по российской территории РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.