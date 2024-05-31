Байден прокомментировал вердикт по делу Трампа

Президент США Джо Байден назвал вердикт жюри присяжных по делу своего предшественника Дональда Трампа подтверждением принципа, в соответствии с которым никто в Соединенных Штатах не стоит выше закона. Об этом он заявил, выступая в Белом доме.

"Был подтвержден американский принцип, согласно которому никто не стоит выше закона", - подчеркнул Байден, комментируя вердикт жюри присяжных по делу Трампа в начале своего выступления, посвященного ситуации на Ближнем Востоке. "Дональду Трампу были предоставлены все возможности, чтобы защитить себя", - отметил Байден, подчеркнув, что республиканец имеет полное право на то, чтобы оспорить решение.

Высказывания тех, кто называет дело Трампа сфабрикованным, Байден охарактеризовал как "безрассудные, опасные и безответственные".