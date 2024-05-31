Кобахидзе заявил о попытках американских НПО устроить революцию в Грузии

Грузинские неправительственные организации, которые финансируются США, пытались совершить в стране революцию. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает «РИА Новости».

По его словам, финансируемые США НПО «стояли на революционной сцене, когда требовали отставки правительства». Кобахидзе отметил, что они совершили три попытки революцию, последняя была на прошедших неделях.

«Это означает, что грузино-американские отношения должны быть оздоровлены, они требуют пересмотра. Это в интересах грузинского и американского народов», — добавил он.

Также Кобахидзе указал, что не знает, почему в Грузии произошло несколько попыток революций в 2020-2022 годах. Однако, по словам премьера, предыдущий посол США в Тбилиси испортила очень многое в те годы.