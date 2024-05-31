В США отреагировали на резкие слова Зеленского о Путине

Президент России Владимир Путин занимается важными делами, а не переживаниями о мирном саммите в Швейцарии, как утверждает Владимир Зеленский. Такое мнение высказал американский профессор Джон Миршаймер, передает «РИА Новости».

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Он отметил, что в первую очередь стоит учитывать, что у Путина трехзначный IQ.

«И любой человек с таким IQ может очень быстро понять, что все это бессмысленно, поэтому я думаю, что президент РФ, вероятно, потратит, может быть, одну-две-три минуты на размышления об этом, а затем посвятит остальное время на решение серьезных вопросов, таких как победа в конфликте», — уверен Миршаймер.

На этом фоне он назвал несерьезными заявления о том, что конференция по Украине в Швейцарии повлияет на ход конфликта между Киевом и Москвой. По мнению профессора, распространяя такую идею, Запад «отчаянно пытается найти какой-то способ выиграть», однако это бесполезно.

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Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, на котором будет обсуждаться «формула мира» Зеленского. Основными темами съезда станут три ее пункта: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ. Зеленский пообещал передать России наработки после саммита. Москву на него не приглашали.