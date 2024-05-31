Китай обратился к США с требованием

Соединенные Штаты должны прекратить без разбора вводить односторонние санкции против китайских компаний, якобы связанных с украинским кризисом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй на встрече в Вашингтоне с первым заместителем госсекретаря Куртом Кэмпбеллом.

"Китай требует от США прекратить очернять КНР и оказывать на нее давление, прекратить произвольно вводить односторонние санкции в отношении китайских компаний и сыграть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса", - приводятся слова Ма Чжаосюя на сайте МИД КНР.

Он добавил, что Китай решительно выступает против того, чтобы США распространяли ложь и обвиняли КНР в украинском кризисе.

26 апреля госсекретарь Энтони Блинкен выступил с утверждением, что КНР стала "поставщиком номер один критически важных компонентов" для российского ОПК. Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил ТАСС, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны".