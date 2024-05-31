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Кулеба признал, что ни на Западе, ни на Украине нет единства в том, что считать ее победой

Точного и единого представления о том, что считать "победой Украины", нет ни среди ее западных союзников, ни даже внутри самой страны. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба признал, что ни на Западе, ни на Украине нет единства в том, что считать ее победой
© globallookpress.com
"Пределы этой победы, я думаю, что они, и на Украине, я чувствую, скажем так, дискуссионны", - сказал Кулеба в интервью журналу "Обозреватель".

Он отметил, что украинцы "хотят победы", "но потом те же люди, когда им говорят, что для этого нужно идти воевать, то они не готовы это делать".

"Поэтому у нас в стране тоже есть дискуссия. Пока мы сами это не сделаем, не определимся со своими целями, другие за нас эту работу не сделают", - добавил он.

При этом, по словам главы украинского МИД, среди западных союзников тоже звучат разные оценки: кто-то считает, что достаточно будущего членства в ЕС и обещания принятия Киева в НАТО, другие предлагают согласиться с некоторыми территориальными потерями, а вопрос Крыма, воссоединение которого с РФ в 2014 году Украина до сих пор не признала, "поставить на паузу", но есть и те, кто готов поддерживать Украину в ее стремлении вернуть границы 1991 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине ноября 2022 года предложил свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. С тех пор Киев неизменно отвергал предложения и мирные инициативы третьих сторон, заявляя, что будет следовать исключительно своей так называемой формуле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что эта инициатива не учитывает позицию Москвы. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечал, что любые переговоры о ситуации на Украине должны учитывать сложившиеся на земле реалии.

Между тем в западных СМИ в последнее время стали появляться "аналитические статьи" о возможности завершения конфликта на Украине по так называемому "корейскому сценарию" и даже о вероятности предложить Киеву стать членом НАТО, но лишь в тех границах, которые он контролирует. На Украине всегда резко реагировали на такие публикации. В частности, Кулеба отмечал, что страну не устроит "половинчатое" вступление в альянс.

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