Точного и единого представления о том, что считать "победой Украины", нет ни среди ее западных союзников, ни даже внутри самой страны. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Пределы этой победы, я думаю, что они, и на Украине, я чувствую, скажем так, дискуссионны", - сказал Кулеба в интервью журналу "Обозреватель".

Он отметил, что украинцы "хотят победы", "но потом те же люди, когда им говорят, что для этого нужно идти воевать, то они не готовы это делать".

"Поэтому у нас в стране тоже есть дискуссия. Пока мы сами это не сделаем, не определимся со своими целями, другие за нас эту работу не сделают", - добавил он.

При этом, по словам главы украинского МИД, среди западных союзников тоже звучат разные оценки: кто-то считает, что достаточно будущего членства в ЕС и обещания принятия Киева в НАТО, другие предлагают согласиться с некоторыми территориальными потерями, а вопрос Крыма, воссоединение которого с РФ в 2014 году Украина до сих пор не признала, "поставить на паузу", но есть и те, кто готов поддерживать Украину в ее стремлении вернуть границы 1991 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине ноября 2022 года предложил свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. С тех пор Киев неизменно отвергал предложения и мирные инициативы третьих сторон, заявляя, что будет следовать исключительно своей так называемой формуле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что эта инициатива не учитывает позицию Москвы. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечал, что любые переговоры о ситуации на Украине должны учитывать сложившиеся на земле реалии.

Между тем в западных СМИ в последнее время стали появляться "аналитические статьи" о возможности завершения конфликта на Украине по так называемому "корейскому сценарию" и даже о вероятности предложить Киеву стать членом НАТО, но лишь в тех границах, которые он контролирует. На Украине всегда резко реагировали на такие публикации. В частности, Кулеба отмечал, что страну не устроит "половинчатое" вступление в альянс.