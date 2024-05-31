Трамп оскорбил Байдена и заявил об угрозе для всех американцев

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что вынесение обвинительного вердикта судом присяжных в уголовном суде Манхэттена и участие Белого дома в этом решении означают опасность для всех американцев. Его слова, сказанные на своей первой пресс-конференции после оглашения решения суда, транслировал телеканал NBC News на YouTube.

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По его словам, нынешнее руководство США сфальсифицировало дело, чтобы начать уголовное преследование даже в отношении бывшего президента.

«Вы все в опасности, если они это сделали со мной, они могут это сделать с вами. В этом решении участвовал Белый дом и продажный Джо Байден. Он самый тупой и некомпетентный президент за всю историю США», — заявил Трамп.

31 мая коллегия присяжных единогласно признала Дональда Трампа виновным по первому из его четырех уголовных дел — о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Экс-президент назвал судебный процесс позором и обвинил в фальсификации администрацию Джо Байдена. Белый дом заявил, что «уважает верховенство закона». Приговор назначен на 11 июля, Трампу грозит до 136 лет тюрьмы.