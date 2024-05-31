Готовивший теракт на Олимпиаде чеченец арестован во Франции

Полиция предотвратила теракт во Франции, сообщило Министерство внутренних дел и заморских территории Франции. По данным ведомства, в рамках операции арестован 18-летний уроженец Чечни.

Как сообщается на сайте МВД, подозреваемый планировал теракт на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене во время матчей, которые должны состояться там в рамках Олимпийских игр. Ведомство также сообщает, что мужчина хотел напасть не только на зрителей, но и на полицию.

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт в отношении военнослужащего в Севастополе, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. 30-летний житель города попытался устроить взрыв по заданию украинской спецслужбы. Он должен был заложить взрывное устройство в подъезд жилого дома. Уточняется, что севастополец забрал самодельное взрывное устройство фугасного действия из тайника.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил об установлении личностей исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Тогда погибли 48 человек.