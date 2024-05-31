В Германии увидели признаки скорого вовлечения в войну с Россией

Решение правительства ФРГ о допустимости атак российской территории с помощью немецкого оружия приближает Германию к непосредственной вовлеченности в украинский конфликт с отправкой военнослужащих в зону боевых действий. Такое мнение в интервью Der Spiegel высказали депутат бундестага Сара Вагенкнехт и лидер парламентской группы Левой партии Дитмар Барч.

Барч назвал указанное решение "грубой халатностью".

"Те, кто вчера утверждал, что речь идет исключительно об оборонительном оружии, завтра призовут к отправке войск НАТО и Бундесвера на фронт", — заявил он.

Схожего мнения придерживается депутат Сара Вагенкнехт. Критикуя председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, она заявила:

"В течение двух лет мы переходили одну красную черту за другой, становясь, таким образом, все более и более партией войны".

31 мая Германия разрешила Украине использовать переданное оружие для ударов по России.

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Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт связал это с боевыми действиями в Харьковской области, от которых Украина "имеет право защищаться в соответствии с международным правом".