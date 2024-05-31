Госсекретарь США пригрозил Китаю за помощь России

Соединенные Штаты и Европейский союз будут принимать дальнейшие меры против Китая в связи с тем, что он, по мнению Запада, оказывает поддержку оборонно-промышленному комплексу России, подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Праге по итогам неформального заседания глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО. По его словам, которые приводит РИА Новости, США уже приняли меры против китайских структур, причастных к обходу санкций и поддержке оборонно-промышленного комплекса России.

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Мы уже приняли меры против китайских структур, причастных к обходу санкций, к поддержке оборонно-промышленного комплекса России. В том числе ввели к настоящему времени санкции в отношении более чем 100 тех или иных китайских структур. И, как я ясно дал понять, мы продолжим поступать таким образом в случае необходимости, — сказал шеф американской дипломатии.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем поднял вопрос о помощи Пекина Москве в укреплении «индустриальной базы России». Остин подчеркнул, что в данной теме важно поддерживать открытыми линии связи между военными ведомствами США и КНР. Между тем официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь заявил, что Пекин поддерживает мирное урегулирование и диалог по конфликту на Украине, а также отвергает обвинения в поставке оружия какой-либо из сторон.