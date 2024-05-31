Стало известно о подготовке к депортации сотен россиян из Латвии

Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский заявил, что власти Латвии готовят к депортации более 800 пенсионеров из РФ, которые жили в республике по виду на жительство. Газета.Ru

Он отметил, что это «самая острая проблема» на сегодняшний день. По словам Вышинского, есть система пунктов временного размещения, часть из которых находится в Псковской области: там могут оказать первый прием на пять-семь дней для сотен высланных граждан России. NSN.FM

Ранее сейм (парламент) Латвии отказался поддержать инициативу оппозиционной партии «Стабильность!» о поправках к закону о гражданстве, которые предоставили бы латвийские паспорта 180 тысячам неграждан. Отмечается, что поправки к законодательству позволили бы автоматически получить гражданство республики бывшим гражданам СССР, которые проживали в Латвии как до, так и после 1991 года, проработали в независимой Латвии не меньше пяти лет и не совершали тяжких преступлений против латвийского государства. Lenta.ru