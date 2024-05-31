Пока вы не уснули: послание Зеленскому от США и новое дело по теракту в «Крокусе»

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Зеленский получил послание от США

Владимир Зеленский заявил, что получил от США послание по вопросу возможности использования американского оружия для атак по территории России. Его слова приводит «РИА Новости».

Зеленский указал, что получил послание «рано утром 31 мая».

«Я получил это сообщение от моих военных ребят, но я не могу рассказать вам подробности о нем. Я хочу увидеть, что будет на практике, но думаю, что в любом случае это некий шаг вперед к цели, которую, нужно было обсудить раньше», — отметил он на пресс-конференции в рамках саммита северных стран и Украины.

Ранее в США заявили, что американский президент Джо Байден разрешил Украине использовать поставляемое Соединенными Штатами оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.

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Возбуждено еще одно дело из-за теракта в «Крокусе»

© РИА Новости

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту террористического акта в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом со ссылкой на постановления суда в отношении одного из обвиняемых в теракте пишет РИА Новости.

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. В результате вооруженного нападения и последовавшего за ним пожара и взрывов погибли 145 человек. Всего по делу было арестовано 12 человек: четыре непосредственных исполнителя и восемь их пособников.

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Медведев рассказал, что может стать casus belli на Украине

© РИА Новости

Страны НАТО, одобрившие удары своим оружием по территории России, должны осознавать, что их техника и специалисты будут уничтожаться в любой точке, откуда они попытаются атаковать Россию. Об этом в Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в Москве исходят из того, что все поставленные дальнобойные средства поражения на Украине «напрямую управляются военнослужащими стран НАТО». Это можно оценивать как ведение войны против России и повод для начала боевых действий. По этой причине НАТО потребуется юридически квалифицировать уничтожение своей техники, объектов и военнослужащих в контексте Вашингтонского договора.

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Минобороны: 75 российских военных возвращены из украинского плена

В Россию вернулись 75 военных, которые находились в плену на подконтрольной Украине территории, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Пленные были переданы РФ в результате переговоров, посредником в которых выступили ОАЭ.

В Минобороны подчеркнули, что 31 мая в Россию вернулись военнослужащие, которым в плену грозила смертельная опасность. ВСУ были переданы 75 украинских военных. Военно-транспортная авиация России доставит освобожденных военных в Москву на лечение и реабилитацию.

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В Китае объяснили отказ от участия в конференции по Украине

© РИА Новости

План конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиям Пекина и ожиданиями мира, в связи с чем Китаю сложно принять участие в подобной встрече. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао, сообщает РИА Новости.

В МИД КНР напомнили, что Пекин всегда исходил из того, что обсуждение мира возможно только при участии обеих сторон конфликта – России и Украины, а также при

беспристрастной оценке всех мирных инициатив.

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Путин освободил от должности заместителя секретаря Совбеза РФ

Михаил Попов освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

«Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ», - говорится в документе.

Попов работал на посту заместителя секретаря СБ РФ с 29 марта 2013 года. До этого с 2012 года был помощником секретаря Совбеза РФ. Михаил Попов - вице-адмирал запаса, доктор военных наук. Является заслуженным военным специалистом РФ.

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Зеленский снова отказался от переговоров с Россией

© globallookpress

Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией, назвав их «нереалистичными». Об этом он сказал в интервью газете Guardian.

В публикации отмечается, что украинский лидер считает возможное мирное соглашение с Россией «ловушкой».

Напомним, что Москва неоднократно заявляла о готовности переговоров с Киевом, однако Зеленский ввел законодательный запрет на них. Запад призывает РФ к переговорам, при этом игнорируя отказ украинских властей от диалога.

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В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России

Межфракционный проект закона о запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов на территории России внесен в Госдуму.

В пояснительной записке говорится, что речь идет о продаже «никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки».

Составители законопроекта отметили десятикратный рост числа подростков, курящих вейпы, в период с 2011 по 2023 год. Отмечается, что сейчас запрет на продажу вейпов несовершеннолетним легко обходится.

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Столтенберг высказался о позиции стран НАТО по ударам по РФ

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что некоторые страны альянса никогда не запрещали Украине применять поставленное ими оружие для ударов по территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что Британия, в частности, никогда не ограничивала возможность атак по российской территории ракетами Storm Shadow. Ранее в правительстве Украины заявили, что неудачи ВСУ на Харьковском направлении связаны с запретом на удары по территории РФ западным оружием.

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Белоусов: в мае армия России освободила 28 населенных пунктов

В мае армия России в зоне спецоперации освободила 28 населенных пунктов, заявил министр обороны Андрей Белоусов. В целом в 2024 году под контроль ВС России перешло 880 кв. км территории.

«Благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих в этом месяце освобождены 28 населённых пунктов», — сказал он на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Казахстане.

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