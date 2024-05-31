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Dennik N: выписанный после покушения премьер Словакии Фицо ходит на костылях

Премьер Словакии Роберт Фицо после выписки из больницы передвигается на костылях. Об этом сообщает словацкий портал Dennik N.

Выписанный после покушения Фицо ходит на костылях
© globallookpress.com
«Роберт Фицо ходит с помощью подлокотных костылей. Врач будет его навещать дома, куда премьера перевезли в четверг из больницы», — говорится в материале.

Отмечается, что состояние премьера не требует постоянного ухода.

На Фицо было совершено покушение 15 мая. Нападавший выстрелил 4-5 раз. Вооруженный мужчина заявил, что не разделяет политику словацкого премьера. Президент России Владимир Путин называл инцидент чудовищным преступлением.

Сам Фицо еще не закончил лечение. Вокруг его дома усилена охрана, передает Life.

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