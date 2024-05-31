Выписанный после покушения Фицо ходит на костылях

Премьер Словакии Роберт Фицо после выписки из больницы передвигается на костылях. Об этом сообщает словацкий портал Dennik N.

«Роберт Фицо ходит с помощью подлокотных костылей. Врач будет его навещать дома, куда премьера перевезли в четверг из больницы», — говорится в материале.

Отмечается, что состояние премьера не требует постоянного ухода.

На Фицо было совершено покушение 15 мая. Нападавший выстрелил 4-5 раз. Вооруженный мужчина заявил, что не разделяет политику словацкого премьера. Президент России Владимир Путин называл инцидент чудовищным преступлением.

Сам Фицо еще не закончил лечение. Вокруг его дома усилена охрана, передает Life.