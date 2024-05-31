Блинкен не исключил все более глубоких ударов оружием США по РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключает, что дальность ударов, наносимых с помощью оружия американского производства по территории России, будет лишь увеличиваться. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Праге по итогам неформального заседания глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО. ТАСС

«Мы продолжим делать то, что делали. То есть по мере необходимости адаптировать (стратегию относительно ударов, — «Газета.Ru»)», — заявил он. Газета.Ru

Ранее издание Politico сообщило, что президент США втайне дал свое согласие Украине наносить удары по территории России при помощи американского оружия. По данным источников СМИ, речь идет о целях в приграничных районах. Российская газета