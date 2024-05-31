Опубликовано видео стычек полиции с протестующими в Ереване

Столкновения полицейских с протестующими у здания МИД Армении в Ереване попали на видео. Ролик представил «Подъем» в Telegram-канале. На кадрах видно, как летят бутылки с водой и вувузелы.

Правоохранители начали задержания, — информирует источник.

Толпа людей напирает на правоохранителей, в то время как стражи порядка пытаются оттолкнуть демонстрантов. На месте столкновения пространство окружено дымом. Граждане не замолкают ни на секунду. Вокруг толпы стоят непрекращающиеся гул и крики.

Эксперты предрекли уход Пашиняна в отставку из-за протестов

Ранее тысячи митингующих пришли к резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване. Протестующие требовали отставки председателя правительства. Полиция в тот момент оцепила резиденцию политика.

В аппарате главы кабмина уточнили, что министр в отъезде. Заместитель аппарата Тарон Чахоян отметил, что Пашинян находился в зоне наводнения на севере Армении.

Архиепископ Баграт Галстанян уже призывал премьера обсудить его мирный уход «без потрясений». Он также заверил, что акция у резиденции Пашиняна будет мирной. Архиепископ попросил стражей порядка быть сдержанными. По мнению Галстаняна, премьер уже стал бывшим. Также он призвал Пашиняна встретиться с настоящим.