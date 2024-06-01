На Западе рассказали о попытках украинцев сбежать из своей страны

Граждане Украины пытаются покинуть свою страну, чтобы их не мобилизовали. Об этом рассказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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«Украина теряет огромное количество людей, она попыталась провести мобилизацию, чтобы покрыть потери, но эта мобилизация провалилась. Молодые люди отчаянно пытаются бежать с Украины», — отметил он.

По его словам, ВС России пробивают оборону украинской армии на многих участках линии соприкосновения. При этом для Киева складывается отчаянная ситуация. Сакс отметил, что украинцев отправляют на поле боя с минимальной подготовкой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в стране увеличилась после ужесточения закона. По его словам, все военнообязанные в стране обязаны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК), но это якобы не означает, что человек обязательно отправится на фронт.

18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Теперь за неявку по повестке в военкомат гражданину запрещено управлять транспортным средством. Кроме того, находящимся за рубежом военнообязанным ограничат консульские услуги.