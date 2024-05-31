Зеленский пожаловался на оружие Запада: «Россия движется быстрее»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «двигается быстрее» Запада в плане производства и поставок оружия для своих Вооруженных сил. Об этом он рассказал в интервью британской газете The Guardian.

По словам Зеленского, нерешительность президента США Джо Байдена насчет использования западного оружия против целей на территории РФ привела к тому, что «кремлевские силы стали смеяться над Украиной». Он призвал Байдена преодолеть «извечные опасения по поводу возможной ядерной эскалации».

Также Зеленский заявил, что новое американское оружие все еще не прибыло в достаточном объеме, который позволил бы оснастить дополнительные украинские бригады на северо-востоке. Он отметил, что западные страны имеют «другие приоритеты» и не разделяют украинское ощущение «экзистенциальной срочности».

Ранее американский портал Responsible Statecraft рассказал, что во время украинского кризиса обнажились «глубокие недостатки» системы обороны США. Дроны Switchblade, танки M-1 Abrams, ракеты для Patriot, бомбы с GPS-наведением и другое оружие потерпело неудачу в конфликте на Украине.

Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Россией

Switchblade стоимостью 60 тысяч долларов оказался бесполезным против бронированных целей, а танк Abrams за десять миллионов - крайне уязвимым перед российскими дронами, кроме того, он неоднократно выходил из строя, отмечало издание.