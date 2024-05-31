В Армении возобновили вещание российского Первого канала

Вещание российского Первого канала возобновили в Армении. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

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Министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян заявил в парламенте, что вещание возобновили после погашения долга.

О том, что трансляцию Первого канала приостановили в Армении, сообщалось 28 мая. Айрапетян тогда уточнил, что российская сторона не выполнила свои обязательства по оплате, накопив задолженность за два с половиной месяца. Позднее он заверил, что сразу после выплаты долга вещание возобновится.

Перед этим премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что в Армении могут отключить российские телеканалы, если они будут игнорировать требования властей республики. Он указал, что СМИ России должны уважать граждан и государственный строй республики.