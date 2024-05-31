Политолог Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал решение присяжных суда Нью-Йорка, которые признали бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа виновным по одному из заведенных против него дел, заявив об обратном эффекте уголовного преследования политика в США.

В четверг суд присяжных Нью-Йорка признал 77-летнего Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, связанной с выплатами денег порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание перед выборами 2016 года, передавал канал CNBC. Оглашение приговора состоится 11 июля. Бывший хозяин Белого дома назвал решение присяжных «позором» и заявил, что невиновен и будет «бороться до конца».

Уголовные дела против бывшего президента США эксперт назвал «сугубо политическими».

Их надо рассматривать не в юридической, а в сугубо политической плоскости. Понятно, что Трамп будет обжаловать приговор, ведь последней инстанцией все-таки являются судьи, а не присяжные - с присяжными можно договориться, подкупить их, пролоббировать свои интересы и так далее. Но ситуация для Трампа сложилась непростая – в истории США не было примеров, когда над экс-президентом страны «издевались» бы подобным образом… С бывшими президентами США так обычно не поступают. Зачастую они читают лекции, пишут мемуары за бешеные гонорары, путешествуют по всему миру и так далее. Здесь же мы видим жесткий прессинг Трампа – его во всем мире видят в роли будущего президента США, поэтому демократы пытаются от него избавиться или, по крайней мере, максимально его дискредитировать. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Если Трампа в США в итоге засудят, то в глазах многих американцев политик станет «сакральной жертвой и мучеником режима», отметил политолог.

«Это только консолидирует вокруг Трампа всех республиканцев, всех реднеков [жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США – прим. ред.], а также в еще большей степени настроит вот этот ядерный электорат политика против демократов», - сказал он.

В настоящее время трудно предсказать, чем для Трампа обернется его судебная тяжба, отметил эксперт.

«Но изюминка Трампа заключается в том, что чем сильнее на него давит истеблишмент, чем сильнее его прессингуют демократы, тем более популярным он становится в глазах простых американцев, тем значительнее растет его рейтинг», - подчеркнул Блохин.

В настоящее время политическая система США проходит серьезную проверку на прочность, добавил аналитик.

«Одних там пытаются упечь в тюрьму, а другие принадлежат к касте неприкасаемых. Тут можно вспомнить семью [действующего президента США Джо] Байдена, различные делишки его сына Хантера и так далее… Получается, что в США нет справедливости, но есть политика двойных стандартов, и ситуация с Трампом - это испытание для всей политической системы страны», - отметил эксперт.

Нынешняя цель демократов в США – «утопить» Трампа в различных судебных делах, подчеркнул Блохин.

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«Они хотят, чтобы Трамп отбрыкивался, отражал все эти атаки и был сконцентрирован на судах, а не на президентской кампании и противоборстве с Байденом. Думаю, стратегия демократов заключается в дискредитации Трампа с тем, чтобы к президентским выборам он подошел с максимально низким рейтингом. Но, повторюсь, такая тактика «утопила» бы любого другого политика, но не Трампа», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что после приговора присяжных сторонники Трампа начали призывать к массовым беспорядкам в США.