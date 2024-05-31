Фонд Клуни намерен устроить «охоту» на российских журналистов

Проект Docket фонда Джорджа и Амаль Клуни планирует добиться выдачи в странах Европы закрытых ордеров на арест российских журналистов. Об этом пишет РИА Новости.

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Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат пояснила, что в уголовных кодексах некоторых стран Европы есть статья о «пропаганде войны», и готовится ряд обращений с просьбой выдать ордеры на арест российских журналистов.

«Если ордер выписан, то так как любая европейская страна является членом Европола, то это становится ордером на уровне Европола. То есть в любой европейской стране, по идее, они могут быть арестованы и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело», - пояснила она.

При этом Нейстат отказалась говорить о том, кого именно из представителей российских СМИ фонд собирается преследовать, подчеркнув только, что это «наиболее очевидные российские пропагандисты».

Директор по юридическим вопросам проекта Docket также отметила, что ордер на арест должен оставаться тайной, чтобы россияне безбоязненно «выезжали в другие страны и были там арестованы».

Проект также рассматривает возможность обратиться в МУС с запросом о привлечении к ответственности и открытии следствия по делу о причастности журналистов «к подстрекательству к геноциду». Однако, по словам Нейстат, это будет юридически сложный процесс.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию, а также была запрещена деятельность на территории европейских стран ряда российских СМИ.

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При этом Государственная прокуратура Эстонии обвинила в государственной измене лидера общественного движения «Вместе» Айво Петерсона, который побывал в Донецке. По версии прокуратуры, Петерсон и еще два фигуранта дела якобы сознательно оказывали информационное влияние, которое заключалось в том числе и в «распространении нарративов, поддерживающих политику безопасности и пропагандистские тезисы» РФ.