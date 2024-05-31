В МИД Венгрии заявили о подготовке НАТО к войне с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО готовится к войне с Россией, но конфликт все еще можно предотвратить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала M1.

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В пятницу, 31 мая, Сийярто принял участие во встрече министров стран НАТО в Праге. Он заявил, что альянс стремится к конфликту с Россией, но «время все еще есть».

«Военный экспресс отошел от предпоследней станции, и теперь не нужно задумываться о том, как он доберется до конечной остановки», - так глава МИД охарактеризовал позицию НАТО.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан назвал заявления западных политиков свидетельством подготовки Европы к войне. По словам Орбана, о подготовке к войне говорят утверждения политиков о «российской угрозе».

Как отметил Орбан, Россия занята украинским кризисом, поэтому нелогично предполагать, что она решит напасть на страну НАТО. Также премьер Венгрии раскритиковал политиков, допускающих, что страны альянса могут помочь Украине, сбивая ракеты.