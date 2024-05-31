НАТО готовится к войне с Россией, но еще есть время, чтобы ее предотвратить. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран Североатлантического альянса в Праге.

"Военный экспресс отошел от предпоследней станции, и теперь не нужно задумываться о том, как он доберется до конечной остановки", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в столице Чехии, которую транслировал телеканал М1.

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Однако, добавил Сийярто, "все еще есть время", чтобы предотвратить такое развитие событий.