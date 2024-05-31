Зеленский использовал Джонсона ради связи с Трампом

Лидер Украины Владимир Зеленский использовал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы достучаться до экс-президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью Guardian.

«Зеленский сказал, что использовал Джонсона в качестве "инструмента", чтобы достучаться до Трампа, после того как республиканцы в Конгрессе в течение шести месяцев препятствовали оказанию помощи Украине», — говорится в материале.

Как утверждает украинский президент, у Джонсона состоялся продуктивный «разговор» с Трампом.

Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Россией

В апреле Зеленский оценил вероятность встречи с Трампом. Он уточнил, что власти страны пригласили экс-президента США на Украину как публично, так и негласно. Однако сам украинский лидер не звонил американскому политику.