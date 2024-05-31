Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией, назвав их «нереалистичными». Об этом он сказал в интервью газете Guardian.

В публикации отмечается, что украинский лидер считает возможное мирное соглашение с Россией «ловушкой».

Напомним, что Москва неоднократно заявляла о готовности переговоров с Киевом, однако Зеленский ввел законодательный запрет на них. Запад призывает РФ к переговорам, при этом игнорируя отказ украинских властей от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, причем на данный момент это возможно только военным путем.

В Кремле заявили об ударах по России американским оружием

Накануне президент России Владимир Путин подтвердил, что если Украина готова возобновить переговоры, то пусть возвращается к ним, поскольку РФ никогда от них не отказывалась. Он напомнил, что украинская сторона парафировала стамбульское соглашение, а потом отказалась от него.