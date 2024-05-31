Президент Украины Владимир Зеленский снова отказался от переговоров с Россией, назвав их «нереалистичными». Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает Guardian.

— Зеленский заявил, что переговоры с Россией нереалистичны. По его словам, мирное соглашение станет «ловушкой», — следует из интервью, которое украинский политик дал изданию.

Зеленский ранее сказал, что его страна может потерять Харьков, в случае если ВСУ не получат две системы Patriot в ближайшее время. Глава государства также подчеркнул, что Украина не должна потерять контроль над еще одним регионом.

Руководство Соединенных Штатов прекрасно осознает, что президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского подошел к концу, поэтому Вашингтон может легко сменить там власть, когда посчитает нужным. Такой вывод сделал американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Глава российского государства Владимир Путин также заявил, что легитимность Зеленского закончилась. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на данный момент Москва воспринимает Зеленского в качестве «главаря киевского режима».