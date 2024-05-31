МИД Грузии вызвал посла Литвы из-за вмешательства во внутренние дела страны

Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра в пятницу был вызван в МИД страны в связи с участием министра иностранных дел этой страны в антиправительственной акции в Тбилиси в середине мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает Общественное ТВ Грузии – «Первый канал», беседа с руководителем европейского департамента МИД Грузии Гией Зурабашвили касалась недовольства официальным Тбилиси участием министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса вместе с коллегами из Эстонии, Исландии и Латвии в митинге против закона «О прозрачности иностранного влияния».

Калиндра отказался от комментариев.

Накануне МИД Литвы вызывал грузинского посла заявить протест из-за этого закона.